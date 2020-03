Gent-Wevelgem: "Emotioneel is kater relatief, financieel is ander verhaal"

Voor organisatoren van sportwedstrijden was het een bizarre week. Elke dag was het wachten op de laatste ontwikkelingen in het coronaverhaal, maar donderdagavond kwam er duidelijkheid. Tot en met 3 april is elk sportevenement verboden. Ook Gent-Wevelgem op zondag 29 maart dus.

"Tot donderdag waren we bereid om de wedstrijd zonder publiek te laten doorgaan, maar als je realistisch nadenkt, is het moeilijk in te denken hoe al die renners hier zouden geraken. We hebben in totaal 7 wedstrijden (mannen, vrouwen, jeugd)."

"Emotioneel is de kater relatief. Op dit moment vecht de mama van een vriendin van mij voor haar leven in het ziekenhuis, dus dat zet alles in perspectief. We hebben het maar over wielrennen. Het financieel plaatje is een ander verhaal. We gaan de volgende dagen en weken uitzoeken wat dit betekent en gesprekken voeren met leveranciers."

"Het is een groot verschil dat we twee weken op voorhand hebben gehoord dat alles afgelast is. Hadden we het pas twee dagen voor de koers geweten, dan was de financiële kater onoverzienbaar geweest."

"Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar alle mensen in de eventsector, want iedereen spreekt over de horeca, maar het grootste bloedbad is gaande bij tenten- en podiumbouwers, traiteurs en techniekers. Voor die mensen is dit een enorme ravage."

Greg Van Avermaet liet in een interview met Sporza eerder al verstaan dat hij hoopt dat enkele wedstrijden, waaronder Gent-Wevelgem, in het najaar worden gereden. Is dat realistisch?

"Dat zou mooi zijn, maar we moeten ook realtisch zijn. De kalender is al heel vol. Als er een plaats is op de kalender, willen we er wel voor gaan, denk ik. Maar er zijn natuurlijk nog factoren en overheden die meespelen."