Voor topsporters is het in deze coronatijden niet altijd even makkelijk om fit te blijven. Ook niet voor Rode Duivel Dries Mertens in Italië. Al heeft hij wel een creatieve oplossing bedacht. Geen fitnessapparatuur in huis? Dan kan een fles wijn zeker dienen. "Mijn raad: wijn is het antwoord op heel wat problemen", gaf Mertens mee. Iets om thuis te proberen?