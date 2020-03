FC Barcelona doet oproep aan alle m/v/jeugd: "Blijf thuis!"

Het fillmpje toont beelden van enkele vedetten van de A-ploeg, die laten zien hoe ze zich thuis bezighouden: doelman Marc-André ter Stegen onderhoudt zijn conditie thuis in de tuin, Arturo Vidal basketbalt en Jordi Alba speelt voetbal met zijn zoontje.



Barcelona deelt in het begin van het filmpje mee dat het alle activiteiten opschort op aanbeveling van de medische staf van de club, "met uitzondering van het esports-team". Enkele bekende koppen roepen de mannen, de vrouwen en de jeugd op om thuis te blijven onder het motto "#CulesEnCasa #CulersAtHome". Cules/Culers is de bijnaam van Barcelona. Met die hashtags kunnen de voetballers/voetbalsters tonen wat ze thuis uitspoken.

Patrick Kluivert, hoofd jeugdopleidingen, brengt volgende boodschap: "Hallo iedereen, dit zijn moeilijke tijden voor iedereen wereldwijd. We moeten samen sterk staan en alle medische richtlijnen volgen. Ik wens iedereen die getroffen is door het coronavirus veel liefde en sterkte. En ik ben ervan overtuigd dat we sterker dan ooit zullen terugkeren. Culers, zorg voor je geliefden en wees verantwoordelijk. Blijf thuis! Bedankt!"

Ook Vicky Losada van het vrouwenteam van Barcelona en enkele spelers van het B-team roepen de mensen op om de bestrijdingsmaatregelen secuur te volgen en thuis te blijven.