Edward Theuns reed Parijs-Nice: "Ik heb me niet onveilig gevoeld"

"Maar in het wielrennen is het moeilijk om een peloton op 1 lijn te krijgen en daarom is de koers nog een paar dagen doorgegaan. De rit van zondag afgelasten was wel een goeie keuze."

Dat er vrijdag en zaterdag nog werd gekoerst te midden van alle drastische quarantainemaatregelen her en der, leek wel bizar. "Daarover was ook wat discussie tussen de renners. Het probleem is dat een peloton heel internationaal is en er veel renners waren die zich zorgen maakten dat ze niet gingen thuis raken. Ik vond dat wel begrijpelijk."

"Het was toch wel heel speciaal", gaf Theuns mee. "Zeker na de rit op vrijdag, toen het nieuws kwam dat ook de klassiekers afgelast werden. Dat was voor iedereen een shock, alhoewel we dat voelden aankomen. Er werd heel de week over gebabbeld en er heerste onzekerheid."

Voor renners en volgers was het een vreemde gewaarwording, koersen in coronatijden. Terwijl overal alle koersen werden geannuleerd, trok Parijs-Nice zich wel op gang, zij het na een tijdje zonder publiek bij start en aankomst. De slotdag in Nice werd geschrapt.

"Er was een stemming en meeste ploegen wilden doorgaan"

"Ik heb me niet onveilig gevoeld", verwoordde Theuns zijn gevoel. "Omdat we in de koers altijd in contact komen met dezelfde mensen: mijn ploegmaats en de renners in het peloton. Daarbuiten hebben we fysiek eigenlijk geen contact met andere mensen. Als niemand het virus heeft, denk ik wel dat dat nog veilig is."

"Er is ook even overleg geweest met de CPA, de rennersvakbond, over welke ploeg wou stoppen, welke wou doorgaan. Uiteindelijk is daar gestemd en kwam eruit dat de meeste ploegen wilden doorgaan, omdat de overheid het goedkeurde om door te gaan."

Wilden de meeste ploegen rijden, omdat het een van de weinige kansen was om nog te koersen? "Er waren sommige renners die dat dachten, maar voor mij persoonlijk was dat niet de grote motivatie."