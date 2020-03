BOIC: "Als Spelen doorgaan, moeten we verwachtingspatroon voor atleten bijstellen"

Over 130 dagen beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Maar door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is het ook bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) alle hens aan dek. "We staan voortdurend in nauw contact met de diverse federaties, virtueel contact dan wel. De sporters hebben veel vragen."

Gewone mensen kunnen amper nog gaan sporten, maar hoe zit dat met topsporters? "Op vrijdag hebben we nog overlegd. Het zijn topsporters dus sporten is hun beroep en dat moeten ze kunnen uitoefenen. Er is een uitzondering voor beroepssporters zodat ze op bepaalde plaatsen wel zouden kunnen trainen, onder strikte voorwaarden uiteraard. Ik kan niet op elke afzonderlijke atleet ingaan, maar de Waalse judoka's kunnen bijvoorbeeld trainen en voor de Vlaams is het wachten op de topsportschool in Wilrijk." Is er bij judo niet te veel contact? "Er zijn veel andere dingen die ze kunnen trainen."

En hoe zit het met de kwalificaties? Veel kwalificatietoernooien zijn geschrapt of uitgesteld. "Het IOC zou verlenging van de kwalificatieperiode overwegen waar mogelijk. We kijken ook naar een "freeze" van deze situatie. Waar staan de Belgische atleten op dit moment op de olympische ranking? Zo kunnen we hun belangen vertegenwoordigen bij het IOC. Op dit moment zouden er 133 atleten meegaan met de Belgische delegatie, volgens ons."

"Of de Spelen zullen doorgaan? Wij hebben dezelfde informatie als iedereen. Op vrijdag hebben we nog een brief ontvangen vanuit Lausanne om te benadrukken dat 24 juli de startdatum blijft. Dat is het licht aan de tunnel waar we nu inzitten. Natuurlijk zullen de prestaties in Tokio wel lijden onder deze situatie. Dat is niet alleen voor de Belgen zo. Een normale voorbereiding zoals gepand, is niet mogelijk. We moeten de verwachtingen voor onze atleten bijstellen als de Spelen doorgaan."