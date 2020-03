Ben Hermans zit weer op de fiets na zware val: "Eindelijk"

Ben Hermans kwam in januari flink gehavend uit een valpartij in de Tour Down Under: een complexe schouderbreuk, sleutelbeenbreuk en meerdere gebroken ribben, dat was het zware verdict. Na enkele weken revalideren heeft Hermans zondag voor het eerst weer buiten kunnen trainen.

"Bijna 8 weken na mijn val in Australië heb ik eindelijk weer buiten kunnen fietsen", vertelt Hermans op Instagram. "Samen met de kiné werk ik nog hard aan de mobiliteit van mijn schouder."

"Vandaag kon ik voor het eerst opnieuw veilig op de weg fietsen, maar er is nog veel werk voor de boeg voor ik opnieuw op volle kracht zal kunnen trainen. Ik voel me bevrijd, ook al voelt dat nu wat vreemd aan door de coronasituatie."

"Er is geen druk om snel terug te keren, want niemand weet wanneer het normale leven en de koers weer hervat zullen worden. Op dit moment is de coronaepidemie mijn grootste zorg. Ik hoop dat iedereen die besmet is de best mogelijke verzorging krijgt."