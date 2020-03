Volleybalcompetitie hervat niet meer na 3 april, geen kampioen aangeduid

Met Maaseik, Aalst, Roeselare en Achel waren de vier titelconcurrenten voor de Final Four van de Belgische volleybalcompetitie bekend, maar er komt geen titelstrijd meer. De Belgische Volleyballiga heeft in samenspraak met de clubs beslist om de competitie niet meer te hervatten na 3 april.

In bepaalde clubs mag er niet meer worden getraind tot 19 april, in andere moeten of willen de buitenlandse spelers zo snel mogelijk terug bij hun familie zijn. "Het kampioenschap eind april hervatten zonder competitievervalsing is dan ook praktisch onmogelijk", klinkt het.

Om het seizoen 2019-2020 "nooit te vergeten" wordt er geen kampioenstitel uitgereikt en wordt er geen ranking opgemaakt. Hoe de Europese tickets dan worden verdeeld, ligt in de handen van de CEV, de belangrijkste Europese volleybalcompetitie.

"Het is met pijn in het hart dat deze beslissing wordt genomen", klinkt het in een persbericht. "We denken ook aan onze spelers, die al geen hoge lonen verdienen en tijdelijk werkloos worden. Elke club zal hiervoor de nodige aandacht hebben. Maar menselijke morele waarden primeren boven economische of sportieve belangen."