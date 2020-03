Scheldeprijs houdt rekening met afgelasting: "Gezond verstand zegt niet te koersen"

Momenteel ligt de sportwereld in België stil tot 3 april. Op papier bestaat de kans dus dat de Scheldeprijs op 8 april gereden kan worden, al lijkt dat op dit moment onwaarschijnlijk. "Het is de vraag van 1 miljoen", zegt organisator Jack Vissers.

"Ik denk dat het gezond verstand en de actualiteit zegt dat onze koers niet zal kunnen doorgaan. Er is wel nog geen beslissing genomen. We wachten af. Samen met onze koepelorganisatie Flanders Classics kijken wij uit wat de overheid zal bepalen."

"Uiteraard zullen wij ons ook toespitsen op het maatschappelijk belang. Een wielerwedstrijd is voor velen belangrijk, maar er zijn nu veel dingen die veel belangrijker zijn. Vanuit het hart zeg ik dat we niet gaan organiseren. Als zelfs de Ronde van Italië niet zal doorgaan, denk ik dat de Vlaamse wielerklassiekers ook niet zullen gereden worden."

"Uitkijken naar een nieuwe datum is een andere vraag. Destijds werd de Scheldeprijs ook nog georganiseerd in de maand september, met de kermis in Schoten in die periode, maar het zal dan drummen worden op de kalender. Er staan reeds wedstrijden gepland en ook het WK komt er dan aan. Dat probleem stelt zich echter later, als we eenmaal zeker zijn of we al dan niet een Scheldeprijs hebben op woensdag 8 april."