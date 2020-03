Ross Brawn: "Kunnen nog een mooie F1-kalender in elkaar knutselen"

Al zeker 4 races zijn afgelast of uitgesteld door de coronadreiging: Australië, Bahrein, Vietnam en China. Voorlopig is de GP van Nederland begin mei de eerste op de kalender, al lijkt het plausibel dat ook die race nog te vroeg zal komen. Toch is F1-directeur Ross Brawn ervan overtuigd dat het nog een mooi seizoen kan worden.

"Ik ben optimistisch en ik geloof erin dat we nog een mooie F1-kalener in elkaar kunnen knutselen, met 17 à 18 races. We kunnen de traditionele pauze in augustus gebruiken om enkele races in te halen, al zal het ervan afhangen wanneer we kunnen starten", zegt Brawn aan SkySports.

"Het seizoen zal er anders uitzien, maar er resten nog altijd veel mooie wedstrijden. Het seizoen zal later beginnen, maar ik denk dat het even opwindend zal zijn."