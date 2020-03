Persoon verslikt zich op olympisch kwalificatietoernooi in Griekse Pita

Delfine Persoon kende een moeilijke aanloop richting Londen. Door een nekhernia had ze minder kracht in haar linkerarm, maar toch besliste ze naar Londen af te zakken voor het olympische kwalificatietoernooi.

In haar kamp tegen Nikoleta Pita was Persoon dan ook duidelijk niet op volle kracht. De Griekse begon gretig aan de partij en Persoon was vooral op verdedigen aangewezen. Toch kon onze landgenote ook af toe uithalen, al bleek dat niet genoeg om de jury te overtuigen.

Pita won na een split decision van de jury, een beslissing waar Persoon het niet mee eens leek te zijn. De nederlaag hoeft evenwel niet het einde te betekenen van Persoons olympische droom. Later dit jaar krijgt ze nog een nieuwe kans op een kwalificatietoernooi in Parijs.