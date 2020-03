Michel Wuyts: "Waarom geen klassiekers rijden tegelijk met de Vuelta?"

Nieuw begin in mei?

Door de coronamaatregelen in heel Europa zijn al heel wat wielerwedstrijden opgeschort en de kans dat er komende maand nog meer volgen, lijkt bijzonder groot. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn het niet helemaal eens over de aanpak na het coronavirus.

"Mijn gezond verstand zegt dat deze periode waarin alles wordt afgelast, verdubbeld zal worden. Ik vermoed dat het voorjaar naar de haaien is", zegt Michel Wuyts. "Ik hoop dat we in mei kunnen aanknopen met een nieuw begin."

"Er zijn organisatoren die zeggen dat ze in een bestek van vijf of zes maanden geen twee wedstrijden kunnen neerpoten. Maar ik zou wel wat ruimte zoeken voor de monumenten, als dat kan. De Ronde van Vlaanderen, Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik."

"In overleg met een aantal gestelde lichamen binnen de sport zou men kunnen proberen daarvoor plaats te vinden op de kalender. Waarom zou je bijvoorbeeld tijdens de Vuelta, een rittenkoers waar enkel klimmers aan hun trekken komen als je het scherp stelt, geen klassieke wedstrijd kunnen rijden voor een heel ander soort type van renners?"

Jose De Cauwer ziet het anders. "Ik pleit ervoor om te kiezen voor de strategie "wat voorbij is, is voorbij". Ik vind niet dat er achteraf nog een alternatieve kalender moet worden opgesteld. Als Milaan-Sanremo of de Giro niet gereden kunnen worden, dan is dat maar zo."