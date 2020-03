Michel Wuyts: "Tweede worden in Parijs-Nice is niet niks"

"Benoot heeft een grote stap gezet"

Tiesj Benoot stapte ongetwijfeld met een dubbel gevoel op het eindpodium van Parijs-Nice zaterdag. Zijn ritzege en een tweede plaats in het eindklassement waren straffe nummers, maar tegelijk was het zijn laatste publieke optreden als renner voor tot minstens het weekend van 3 april.

"Benoot heeft alweer een grote stap vooruit gezet in het verkennen van zijn eigen mogelijkheden", is Michel Wuyts onder de indruk van Benoot. "Tweede worden in Parijs-Nice is niet niks. Met zijn ploeg heeft Benoot bijna alle etappes kleur gegeven. Samen met Jasper Stuyven en Thomas De Gendt heeft hij ons een bijzonder mooie week bezorgd."

"Maar de frustratie dat hij, net als Stuyven of De Gendt, hun vorm niet kunnen verzilveren, moet enorm zijn. Het gaat tenslotte over hun beroep. Ze hebben wel nog het besef dat er nog een aantal jaren aankomen. Benoot is nog erg jong en Stuyven staat ook nog voor vijf of zes topjaren."

"Het is erger voor types als Van Avermaet of Vanmarcke, die weten dat ze het meeste al achter de rug hebben. Philippe Gilbert heeft de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix al op zak, terwijl het voor Van Avermaet en Vanmarcke een jongensdroom is om de Ronde te winnen. Ik ga er ook vanuit dat Parijs-Roubaix niet gereden zal worden. Dat zal niet tot waanzin, maar wel tot nog meer frustratie leiden."