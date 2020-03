Mads Pedersen knijpt remmen dicht: "Denemarken vraagt zijn burgers om terug te keren"

Deze laatste etappe van Parijs-Nice lijkt de laatste koers te worden die we dit voorjaar nog zullen zien. Maar het peloton dat straks aan de start staat, wordt wel steeds kleiner. Ook naar de regenboogtrui hoeft u niet meer te zoeken. Mads Pedersen keert terug naar huis in Denemarken.

"Bij Trek-Segafredo hebben we altijd gezegd dat we de beslissingen van de autoriteiten zouden respecteren. Denemarken heeft zijn burgers gevraagd om zo snel mogelijk weer naar huis te komen. In overleg met de ploeg heb ik dan ook besloten om dat te doen en niet meer te starten vandaag."

"Het is jammer dat ik mijn ploegmaats in de steek moet laten. Ik hoop wel dat we voor wat verstrooing hebben gezorgd voor de mensen door hier de voorbije week te fietsen."