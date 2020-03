Luxe-supporter gespot in Parijs-Nice: Campenaerts moedigt De Gendt aan

Het moordende tempo in de beginfase van de laatste rit van Parijs-Nice eiste veel slachtoffers: onder meer Victor Campenaerts stapte af. De werelduurrecordhouder speelde dan maar supporter op de flanken van de slotklim richting La Colmiane.

Zo zag hij vluchter Thomas De Gendt een gooi doen naar een knappe ritzege. De rasaanvaller van Lotto Soudal schudde zelfs Julian Alaphilippe als laatste medevluchter af, maar kon niet in schoonheid afronden. Drie kilometer voor de streep stoof Nairo Quintana voorbij.

"Na 150 kilometer voorop had ik wel wat kopbeurten in de benen", verklaart De Gendt. "Ik wist ook dat ik op 3 kilometer van de streep best nog 1 minuut voorsprong had. Die had ik niet meer. En toen kwam Quintana. Over en out dus."