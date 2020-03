De Gendt: "Waar werken we nu naartoe? Naar half mei? BK? Tour?"

Parijs-Nice lijkt een van de laatste kansen te zijn geweest voor de renners om zich te tonen in het voorjaar door de uitbraak van het coronavirus. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) heeft die kans met beide handen gegrepen: zowel in de tijdrit als in de slotrit toonde hij zijn uitstekende vorm.

"Ik ben echt wel blij dat we Parijs-Nice hebben kunnen rijden", vertelt hij op de website van zijn ploeg. "Anders hadden we voor niets zo zwaar getraind. Het blijft ook een prachtwedstrijd, zelfs met een kleiner peloton dit jaar."

"Eerlijk, de wedstrijd verloor wat van zijn glans na het afhaken van een aantal topploegen, maar er is werkelijk elke dag strijd geleverd. Kijk maar naar de rit die Tiesj Benoot won, of ook de slotetappe waar tot op de meet gestreden werd voor de eindoverwinning."

"Uiteraard heb ik alle begrip voor het forfait van een aantal ploegen. Mochten onze teamartsen besloten hebben dat we niet mochten starten, dan hadden we dat ook niet gedaan. Laat ons hopen dat de huidige toestand zo snel mogeljk opklaart en dat we over één of twee maanden weer kunnen koersen.”