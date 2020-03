Benoot: "Dit ga ik vieren! Niet op café, maar heb thuis nog wat drank staan"

Amper 18 seconden kwam Tiesj Benoot tekort om Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) van de eindzege te houden in een ingekorte editie van Parijs-Nice. Toch was onze landgenoot meer dan tevreden. "Het is leuk om het eerste deel van het seizoen zo af te sluiten."

"Ik zit op een hoog niveau. Ik heb op stage op Tenerife nog wat details bijgeschaafd en heb een stapje vooruitgezet deze winter. Mijn nieuwe ploeg heeft een positieve invloed gehad. Ik ben blij dat de keuze die ik heb gemaakt deze winter, waar toch veel twijfel over was van de buitenwereld, toch de goede was."

"Of ik iets vroeger had moeten aanvallen in de slotrit? Ik heb er zelf ook even aan gedacht. Ik had snel een mooie voorsprong, maar viel daarna stil. De tweede plek was het hoogst haalbare. Dit is mijn beste resultaat in een meerdaagse rittenkoers en dus een stapje hogerop."