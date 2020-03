Basketbalcompetitie bij mannen definitief stopgezet: Oostende is weer kampioen

Eerder op de dag maakte de Belgische basketbalbond al bekend dat de vrouwencompetitie definitief gestaakt werd, met Castors als kampioen. De Pro League koos dus ook bij de mannen voor hetzelfde scenario, hoewel de reguliere competitie bij de mannen - in tegenstelling tot de vrouwencompetitie - nog volop aan de gang was.

De huidige stand geldt als eindstand, wat betekent dat Oostende zijn 9e titel op rij in de schoot geworpen krijgt. Ook de Europese plaatsen worden berekend op de rangschikking na 17 speeldagen.

"Het is een beslissing die genomen is in overleg met alle clubs van de Pro League", zegt Pro League-voorzitter Arthur Goethals. "We hebben ons ook laten bijstaan door medici en juristen om een zo goed mogelijke beslissing te nemen. We denken dat een competitiehervatting dit seizoen niet meer mogelijk was."

"Het was een bijzonder moeilijke beslissing. Er was unanimiteit en veel solidariteit voor nodig. Dat hebben we samen met alle clubs bereikt en daarvoor wil ik iedereen bedanken. Alle clubs hebben hun verantwoordelijkheid genomen. De gezondheid van spelers, fans en medewerkers heeft geprimeerd."