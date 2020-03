Zulte Waregem ontvouwt Essevee 2.0, Dury krijgt 2 nieuwe assistenten

Zulte Waregem was lang in strijd voor een plaats in play-off I, maar de laatste weken liep de ballon helemaal leeg. Vorig weekend kreeg Essevee nog een 7-0 aangesmeerd op Anderlecht, wat kwaad bloed zette bij de fans. Zulte Waregem wil nu tonen dat het wel degelijk een plan voor de toekomst heeft.

"Het bestuur van Zulte Waregem wil laten weten dat het de ontgoocheling en bezorgdheid van zijn supporters deelt naar aanleiding van de sportieve resultaten van de voorbije maanden", klinkt het.

"Ondanks nooit geziene inspanningen van de club stellen we vast dat Essevee de sportieve doelen niet heeft bereikt. Maar er is de voorbije maanden in stilte gewerkt aan de toekomst onder de noemer 'Essevee 2.0'."

Een deel van dit nieuwe project gaat over een herschikking van de technische staf. Francky Dury mag blijven, maar hij krijgt 2 nieuwe assistenten. Hun namen werden nog niet bekend gemaakt. Wel werd Thomas Caers aangesteld als verantwoordelijke voor de scouting.