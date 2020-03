Woordvoerder JPL: "Bekijken of trainingen en oefenwedstrijden wel kunnen"

Het was een bewogen dag gisteren bij de Pro League. Eerst werd het besluit genomen om de 30e speeldag, de laatste van de reguliere competitie, te laten doorgaan achter gesloten deuren, maar enkele uren later kwam de overheid naar buiten met het bericht dat alle sportactiviteiten geannuleerd worden t.e.m. 3 april.

"Play-offs? Dat is nog koffiedik kijken"

"Of de play-offs nog moeten doorgaan, daar kunnen we op dit moment weinig zinnigs over zeggen. We zullen verschillende pistes bekijken, maar we weten nog niet eens of er na 3 april wel gespeeld kan worden. Het is koffiedik kijken."

"We wilden heel graag die 30e speeldag afwerken, want het beloofde dan ook een heel spannende te worden. Maar iedereen besefte de voorbije dagen meer en meer dat we dit maatschappelijk niet meer konden toelaten. We moeten zorg dragen voor de spelers en de vele medewerkers."

"We hebben net als iedereen het nieuws gisterenavond ontvangen", vertelt Van Bever aan Sporza. "We zijn aan het bekijken wat de volgende stappen kunnen zijn die we moeten ondernemen. Wat betreft de laatste speeldag van de reguliere competitie en de rest van de kalender, daar tasten we nog in het duister."

"Bekijken of besloten oefenwedstrijden een optie zijn"

Door het stopzetten van de competitie zitten de profspelers in België plots zonder werk. Hoe zullen de ploegen die periode van inactiviteit opvangen? "We zijn aan het bekijken wat de modaliteiten kunnen zijn voor de trainingen. We zitten nu met een hoop profspelers die wel fit moeten blijven voor wanneer ze opnieuw kunnen spelen. We bekijken of eventueel oefenwedstrijden mogelijk zijn in beperkte kring."



"We krijgen veel vragen vanuit de clubs, die onzeker zijn over wat kan en niet kan", zegt Van Bever. "De informatie die we tot nog toe hebben gekregen van overheid en experten zegt dat trainingen voor onze profsporters voorlopig wel mogen plaatsvinden. Natuurlijk wel met het in acht nemen van verschillende voorzorgsmaatregelen."

Ondertussen sijpelen de berichten ook binnen van spelers in buitenlandse competities die ook besmet zijn met het coronavirus. Hoe zit het in België? "We zijn nauw in contact met alle clubs, maar voorlopig hebben we geen weet van besmettingen onder de Belgische ploegen."