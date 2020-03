VIDEO: Copa Libertadores-match ontspoort volledig: 8(!) rode kaarten in slotminuten

Afgelopen nacht waren alle ogen in Brazilië gericht op de clash tussen Grêmio en Internacional in de groepsfase van Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. De rivaliteit tussen de twee traditieclubs uit Porto Alegre, die in de volksmond ook wel "Grenal" genoemd wordt, is al meer dan een eeuw oud. Wedstrijden tussen beide teams zijn dan ook altijd erg zwaar beladen.

Goed voetbal was er gisteren niet echt te zien in de derby. In een saaie wedstrijd hielden beide ploegen elkaar lange tijd in evenwicht, maar in de slotfase kregen de 60.000 toeschouwers in de Arena do Grêmio alsnog waar voor hun geld. Aan de zijlijn onstond een opstootje en al snel waren alle spelers betrokken. Basisspelers én reserves van beide ploegen vlogen elkaar ouderwets te lijf.

De scheidsrechter kon in de chaos het bos door de bomen niet meer zien en greep drastisch in. Maar liefst 8 keer zwaaide hij met zijn rood karton. Zo beëindigde beide teams de partij met 7 spelers op het veld. Aan de brilscore veranderde niets meer.