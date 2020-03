Trump stelt voor om Spelen uit te stellen, Japanse minister schiet voorstel af

Volgende zomer staan van 24 juli tot en met 9 augustus de Olympische Spelen in Tokio op het programma. Kunnen die wel doorgaan met de coronacrisis? Dat is exact wat Donald Trump zich afvraagt.

Het lijkt hem beter om de Spelen in Japan een jaar uit te stellen. "Het is jammer want de Japanners hebben echt prachtige gebouwen neergezet, maar zo'n evenement kan toch niet doorgaan zonder toeschouwers", luidt zijn redenering.

In Japan zijn ze niet opgetogen. "Ik ben op de hoogte van zijn voorstel", stelt olympisch minister en voormalig atlete Seiko Hashimoto, "maar de organisatie en het Interfederaal Olympisch Comité (IOC) zijn absoluut niet van plan om de Spelen te schrappen of uit te stellen. En daar doen we ons uiterste best voor."

Trump heeft ondertussen met de eerste minister van Japan gesproken. "Een geweldig gesprek", vat hij de conversatie samen in een tweet. "Ik heb hem verteld dat de olympische sites er fantastisch uitzien. Daar mag hij trots op zijn."

"Er liggen mooie dingen in het verschiet voor Japan en de eerste minister. Daar zijn veel opties voor", besluit Trump.