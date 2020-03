Trainen in tijden van corona: "Groepstrainingen worden voorlopig geschrapt"

"Er is gelukkig nog geen besmetting bekend in onze ploeg"

“Veel hangt af van hoe het virus evolueert, maar het zou kunnen dat ook wij overschakelen op individuele trainingsschema’s. Er is gelukkig nog geen besmetting bekend in onze ploeg. Als een speler zich ziek voelt, dan wordt verwacht dat hij thuis blijft en contact opneemt met de dokter.”

"Tot en met zondag hebben we geen enkele groepstraining ingepland", zegt Vrancken. "We wachten af wat de Pro League beslist, er zijn verschillende opties die op tafel liggen. De hygiëne was al een aandachtspunt, maar nu voeren we dus ook aanpassingen door in de trainingsschema’s.”

Alle sportevenementen tot en met 3 april worden geschrapt. Dus ook het cruciale duel tussen Racing Genk en KV Mechelen in de strijd om het laatste ticket voor Play-off I. KVM-coach Wouter Vrancken bekijkt nu hoe hij zijn ploeg in coronatijden scherp kan houden.

"Voor de heropstart van de competitie moet je er toch nog altijd 10 à 14 dagen bijtellen"

Een grote vraag is nu ook hoe het verder moet met het klassement. Wie weet kunnen de play-offs niet eens plaatsvinden. KV Mechelen staat momenteel zesde.



“Ik kan me in verschillende oplossingen vinden, maar het is voorbarig om me daar nu al over uit te spreken. De beslissing ligt niet in onze handen, maar wel in die van de Pro League."



"Als het zo is dat ploegen tot en met 3 april niet meer in groep mogen trainen, dan kan je moeilijk op 4 april een wedstrijd spelen. Voor de heropstart van de competitie moet je er toch nog altijd 10 à 14 dagen bijtellen. Voor ons is het aanpassen, maar er zijn belangrijkere dingen dan voetbal. Dus dat hoort zo.”