Parijs-Nice houdt het been stijf, maar eindigt een dag vroeger dan gepland

De sportwereld kraakt in zijn voegen door het coronavirus, maar ASO wil van geen wijken weten. Voor aanvang van de 6e etappe leken enkele teams het stokje zelf in handen te nemen, maar uiteindelijk kwam er enkel van Bahrein-McLaren - de ploeg van Dylan Teuns - een mededeling dat zij de koers verlaten.

Het originele plan van de koersorganisator moest uiteindelijk toch bijgestuurd worden. De laatste etappe tussen Nice en Nice wordt geannuleerd. Het stadsbestuur van Nice had al laten verstaan dat het niet happig was op de komst van het circus, ook al omdat er zondag gemeenteraadsverkiezingen zijn in Frankrijk.

De gulden middenweg lijkt dan koersen tot zaterdag. Dan trekken we naar Valdeblore La Colmiane, een col van 1e categorie van 16 kilometer. Daar kennen we de eindwinnaar van deze bewogen editie van Parijs-Nice, wellicht de laatste koers in een lange periode.