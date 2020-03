Organisator Nokere Koerse na afgelasting: "Dit is een ramp"

"We hebben gevloekt. We werken met een hele groep vrijwilligers het hele jaar lang naar dit weekend en volgende week woensdag toe. Als je er zo lang voor werkt en plots valt dat allemaal weg, dan doet dat pijn. Het is emotioneel zwaar om dragen.”

“We waren toe aan onze 75e editie. We zouden vandaag zelfs al starten met enkele activiteiten. Maar helaas moeten we alles annuleren", steekt een teleurgestelde Robrecht Bothuyne van wal voor onze camera. De maatregelen rond het coronavirus nopen de organisatie in Nokere tot een volledige afgelasting.

We contacteren alle partners in de hoop om tot een minnelijke schikking te komen. Zo hopen we dat de organisatie ook in de toekomst nog zal kunnen verder bestaan.

Niet alleen logistiek is het een zware dobber om alles opnieuw af te breken, ook financieel zal de organisatie er mogelijk een stevige kater aan overhouden. “We proberen in eerste instantie alle mogelijke kosten nog te vermijden: leveranciers en cateraars proberen we nog te annuleren", vertelt Bothuyne.



“Maar de facturen liggen er en ze zijn ook al deels betaald. We willen onze partners trouw blijven, maar we moeten het natuurlijk ook wel kunnen betalen. Tegen dit soort uitzonderlijke omstandigheden zijn we ook niet verzekerd. Dit is een ramp: het is emotioneel en financieel een heel zware kater."