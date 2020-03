Olympisch speerwerpkampioene en vrouw van Zatopek overleden

Dana Zatopkova werd geboren als Dana Ingrova, maar liet haar naam veranderen na haar huwelijk met Emil Zatopek. De vonk tussen de 2 sloeg over toen Emil Dana feliciteerde met haar olympische kwalificatie voor het speerwerpen in 1948.

Op die Spelen van Londen won Zatopek zijn eerste van 4 gouden medailles, op de 10.000 meter, 4 jaar later zou ook zijn vrouw zich tot olympisch kampioene kronen. Opmerkelijk is dat Emil amper een uur voor Dana het goud won, zelf ook de titel veroverde op de 5.000 meter.

Zatopkova zou nadien ook nog een zilveren medaille veroveren én op haar 35e nog een wereldrecord werpen. Ze zou samen met haar man, met wie ze overigens een exacte geboortedatum deelde, nog jarenlang een belangrijke rol spelen in de atletiek in Tsjechie/Tsjechoslovakije. Dana Zatopkova overleed in Praag op 96-jarige leeftijd, 20 jaar nadat ze afscheid had moeten nemen van haar Emil.