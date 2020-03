Minister Weyts: "Ronde van Vlaanderen lijkt niet haalbaar"

Tomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics: "Wat de minister zegt hing al wel een beetje in de lucht. We moeten realistisch zijn. Je kan niet maatregelen tot 3 april opleggen om dan op 5 april het grootste volksfeest van Vlaanderen te organiseren."

"We moeten er begrip voor opbrengen dat het in de richting van een afgelasting zal gaan. Als je dit bericht van de minister gehoord hebt, dan lijkt dat onomkeerbaar. We moeten ervan uitgaan dat de Ronde dit jaar niet zal doorgaan, maar we hebben er alle vertrouwen in dat er een nieuwe datum gevonden kan worden."

"Op dit moment zijn er belangrijkere dingen dan koers. Ook al is dat in deze periode van het jaar een hoofdzaak in Vlaanderen. We luisteren naar de mensen die er veel meer van weten dan wij."