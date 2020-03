Evenepoel over afgelastingen: "Triest, maar gezondheid primeert"

Remco Evenepoel zou dit jaar aanvankelijk de Tirreno-Adriatico rijden. Na het schrappen van die Italiaanse rittenkoers richtte het jonge toptalent dan maar zijn pijlen op de Ronde van Catalonië, maar gisteren werd bekendgemaakt dat ook die wedstrijd uitgesteld wordt.

Op sociale media reageerde onze landgenoot op de heisa. "We leven vandaag de dag in gekke tijden, maar we moeten het accepteren en doen wat de overheid ons opdraagt. Dat betekent geen wedstrijden voor de komende weken..."

"Ik ben triest, maar onze en ieders gezondheid is nu de enige prioriteit. Wees slim en blijf veilig. Ik zie jullie binnenkort!", schrijft Evenepoel.