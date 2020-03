Doortocht olympische vlam in Griekenland geschrapt wegens te veel toeschouwers

Gisteren werd de vlam aangestoken in Olympia. Het had een groots spektakel moeten worden, maar omwille van het coronavirus was er geen publiek toegelaten.

Ook bij de doortocht van de vlam in Griekenland de komende dagen waren toeschouwers niet welkom. Maar volgens het Grieks olympisch comité was er vandaag toch heel wat volk bijeen gekomen om naar de doortocht in Sparta te kijken. Daarom wordt de rest van de doortocht nu geschrapt.

"We hebben de moeilijke maar noodzakelijke beslissing genomen om de rest van de doortocht van de olympische vlam op Griekse bodem de cancellen", zegt het committee.

Voorlopig zal de vlam wel nog altijd -zoals gepland- op 19 maart in Athene overgedragen worden aan het organiserend olympische committee van Tokio.