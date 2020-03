Doodsoorzaak Emiliano Sala: piloot verloor in slecht weer de controle over het toestel

Op 21 januari was de 28-jarige Sala op weg naar zijn nieuwe werkgever Cardiff City. Hij maakte de overstap van Nantes. Sala zou nooit op zijn bestemming aankomen. Het vliegtuig waarin hij onderweg was, stortte neer in Het Kanaal.

Een Brits onderzoeksbureau concludeerde vandaag dat de piloot bij een te hoge snelheid de controle verloor. Hij moest waarschijnlijk door het slechte weer een manoeuvre maken en dat liep niet goed af.

Uit het lichaam van de piloot viel ook af te leiden dat hij zeer waarschijnlijk geïntoxiceerd was met koolstofmonoxide.