De Ronde van Italië kan niet in Hongarije van start gaan

Zaterdag 9 mei staat de start van de 103e Ronde van Italië op het programma. Die had plaats moeten vinden in Boedapest, maar uit vrees voor het coronavirus doorstreept de Hongaarse regering de "Grande Partenza" van de Giro.

"Hongarije zal de eerste drie ritten van de Giro d'Italia niet kunnen organiseren", meldt Mariusz Revesz, namens de Hongaarse regering bevoegd voor de organisatie.

In Boedapest hadden de renners een tijdrit over 8,6 kilometer moeten afleggen. Daarna stonden nog twee vlakke ritten op Hongaarse bodem op het programma vooraleer het peloton koers zette naar Italië om in Sicilië de 4e rit af te werken.

De organisatie zal dus op zoek moeten gaan naar een alternatief startweekend. De aankomst van de rittenkoers staat op 31 mei in Milaan geprogrammeerd.

Remco Evenepoel zal benieuwd zijn naar het plan B. Hij maakt in de Giro zijn debuut in een grote ronde.