Brussels geeft de moed niet op en bouwt met nieuwe coach aan toekomst

Brussels beleeft op sportief vlak geen hoogstaand seizoen en ook op extrasportief vlak oogt de situatie niet rooskleurig. De eersteklasser moet op zoek naar nieuwe sponsors om een verlengd verblijf in eerste klasse af te dwingen.

Degradatie naar de Top Division One is een gevaar dat om de hoek loert, maar Brussels blijft werken aan een toekomstplan. "We hebben onze coach voor volgend seizoen als we in de eerste divisie blijven", meldt de club op Twitter. "We blijven hard werken in onze zoektocht naar nieuwe partners."

Ian Hanavan (39), een Amerikaan met een Belgisch paspoort, komt volgend seizoen aan het hoofd van de club. In januari vertrok Serge Crevecoeur, die werd opgevolgd door assistent Laurent Monier. Hanavan heeft een verleden als speler bij onder meer de Giants, Aalst en Leuven. Hij was als assistent aan de slag in China.