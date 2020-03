Begint Formule 1-seizoen pas in mei? Ook Bahrein en Vietnam uitgesteld

Het Formule 1-circus kan zijn tenten voorlopig niet openen. Nadat de GP van China (19 april) werd uitgesteld, maakten ze vannacht een kruis over de openingsmanche in Australië van nu zondag.

Ook de komende weken wordt er niet gekoerst. De grand prixs van Bahrein (22 maart) en Vietnam (5 april) worden voorlopig uitgesteld vanwege het woedende coronavirus.

"Vanwege de continue wereldwijde verspreiding van covid-19 en na discussies tussen de Internationale Automobielfederatie FIA en de wedstrijdorganisatoren, hebben alle partijen beslist de GP's van Bahrein en Vietnam uit te stellen", meldt de FIA.

De eerste race die nu op de kalender staat is die in Zandvoort. Begint het Formule 1-seizoen op 3 mei met de Grote Prijs in Nederland?

Of nog later? Ten laatste eind wil de Formule 1 er weer invliegen. De GP van Monte Carlo is voorzien voor zondag 24 mei.