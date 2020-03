"Lokeren is op 23 maart failliet tenzij het tegen dan 4 à 5 miljoen euro vindt"

"Ik ben samen met mijn collega aangesteld als voorlopig bewindvoerder over de NV Sporting Lokeren, omdat de ondernemingsrechtbank van oordeel was dat er een aantal acute financiële problemen zijn", zegt Goeman.

"Wij hebben de situatie nagekeken en kunnen alleen maar vaststellen dat de financiële problemen zeer ernstig zijn. Wij moeten de beoordeling maken of de club failliet zou zijn of niet. Dat hebben we gedaan en we denken dat dat op dit moment effectief zo is."

"Daarom hebben wij de venootschap Sporting Lokeren gedagvaard voor de zitting van 23 maart voor de ondernemingsrechtbank. Die moet zich dan uitspreken over onze vraag om Lokeren al dan niet failliet te verklaren."

"Tot 23 maart kan er een oplossing worden gevonden. Als voorzitter Louis De Vries andere instanties kan vinden om 4 à 5 miljoen euro te investeren om openstaande schulden te verheffen."

"Dan zou de club gered kunnen worden. Anders zal de ondernemeningsrechtbank naar alle waarschijnlijkheid Sporting Lokeren failliet verklaren. Op dit moment is de club absoluut virtueel failliet."

"Er is momenteel niemand die concreet met geld klaarstaat. Meneer De Vries heeft bevestigd dat hij nog een aantal pistes aan het behandelen is. Tegen 23 maart moet daar uitsluitsel over zijn. Anders is het einde verhaal."