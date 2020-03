"Geen Giro is erg voor Evenepoel, maar voor Van Avermaet is deze situatie veel erger"

"Voorlopig zijn die zware hoogtestages van Van Avermaet & co voor niets geweest"

Remco Evenepoel zou dit jaar met de Giro zijn allereeste grote ronde rijden, maar het coronavirus gooit roet in het eten. De Ronde van Italië wordt uitgesteld. Een surfer vroeg of Evenepoel nu dan maar in de Tour moet starten?

De Cauwer: "Misschien is de Vuelta ook wel een mogelijkheid voor hem. Natuurlijk had Remco de Giro graag gereden. Het is grote pech voor hem dat hij niet kan starten, maar hij is jong en krijgt nog heel veel kansen."

"De afgelastingen van de wielerkoersen zijn eigenlijk nog veel erger voor iemand als Greg Van Avermaet. Die ziet misschien wel een heel wielervoorjaar aan zijn neus voorbij gaan."

"Mannen als Van Avermaet zitten al sinds november op een berg te trainen. Ze gaan elke avond met honger slapen en staan elke ochtend op de weegschaal om te kijken of hun gewicht nog goed is. Ze hebben hun families heel lang moeten missen. Voorlopig is dat allemaal voor niets geweest. Dit is een ongekende situatie die hopelijk niet meer zal voorkomen."