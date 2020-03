Sportwedstrijden in Vlaanderen deze maand afgelast, topkoersen zoals E3 en Gent-Wevelgem ook?

"Maatschappelijke verantwoordelijkheid"

"Het is natuurlijk een beslissing die desastreuze gevolgen zal hebben", zegt minister Ben Weyts. "Maar het kan niet anders. Als we dit niet zelf deden, zouden we er sowieso binnenkort toe verplicht worden. Wetenschappers vragen ook heel duidelijk om de publieksbijeenkomsten niet te laten doorgaan. Dat doen we dus ook."

De sportsector zegt geen katalysator te willen zijn voor de verdere verspreiding van het virus. "Het is de grote kracht van sport dat het veel mensen, maar die kracht wordt een kwetsbaarheid wanneer een virus zich verspreidt overal waar grote groepen samenkomen", delen de sportorganisaties mee. "Dit was geen makkelijke beslissing, maar het kan niet anders."

"Gelet op de verdere verspreiding van het coronavirus en gelet op de geactualiseerde inzichten en aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen, wil de sportwereld uitdrukkelijk en proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen", luidt het in een mededeling.

In het profvoetbal spelen ze komend weekend nog (zonder publiek) , maar veel meer sport zal u tot en met 31 maart niet te zien krijgen.

Het kan niet anders. Als we dit niet zelf deden, zouden we er sowieso binnenkort toe verplicht worden.

Ook koersen afgelast?

Vooral in het wielrennen staan de komende weken mooie koersen op het programma. Nokere Koerse (18 maart), de Bredene Koksijde Classic (20 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), de E3 BinckBank Classic (27 maart) en Gent-Wevelgem (29 maart) vormen een mooie aanloop naar de Ronde van Vlaanderen op zondag 5 april.

Momenteel is er topoverleg aan de gang over de profkoersen deze maand. De Belgische wielerbond (Belgian Cycling) bekijkt of de wedstrijden al dan niet kunnen doorgaan.

"Later vandaag wordt verwacht dat de federale regering het noodplan gaat afkondigen", reageert Guy Vermeiren, de woordvoerder van Belgian Cycling. "Afhankelijk van de inhoud zullen we een standpunt innemen. Eerder neemt Belgian Cycling geen maatregelen."

In het buitenland staan nauwelijks nog koersen op het menu. Deze week is Tirreno-Adriatico afgelast, ook Milaan-Sanremo (21 maart) zal niet plaatsvinden en in Spanje hangt de Ronde van Catalonië (23-29 maart) aan een zijden draadje.