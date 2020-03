Slotdag zonder fans, geen voetbal in Beveren en Leuven en geen bekerfinale

Het coronavirus legt ook het Belgische voetbal lam. Dit weekend staan nog 10 matchen op de kalender, de overige wedstrijden deze maand worden allemaal uitgesteld. De burgemeester van Beveren heeft wel zelf beslist dat de match van Waasland-Beveren tegen AA Gent niet kan doorgaan.

Zaterdag zouden Beerschot en OHL in Leuven de terugmatch van de promotiefinale in eerste klasse B spelen, maar die wedstrijd gaat ook niet door. Dat heeft de burgemeester van Leuven donderdag beslist. Vorig weekend won Beerschot in een vol stadion de heenmatch met 1-0.

Zondag is er de ontknoping van de reguliere competitie in onze hoogste voetbalafdeling. De 8 matchen worden allemaal gespeeld achter gesloten deuren. KV Mechelen, RC Genk en Anderlecht bikkelen om een plaats in de top 6, KV Oostende en Waasland-Beveren strijden om het behoud in de Jupiler Pro League.

In de vrouwencompetitie staat komend weekend een match op de kalender. Zaterdag voetballen Anderlecht en Oud-Heverlee Leuven tegen mekaar. Ook die wedstrijd vindt plaats achter gesloten deuren.

In de jeudgreeksen en de lagere afdelingen wordt er tot en met 31 maart niet gevoetbald. Alle wedstrijden zijn uitgesteld.

Ook de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge volgende week zondag in het Koning Boudewijnstadion zal niet gespeeld worden. De topper (met 40.000 toeschouwers) wordt uitgesteld naar een nog te bepalen datum.