Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen uitgesteld door coronadreiging

Sinds een aantal jaar worden in het zog van de wedstrijden bij de profs ook steevast evenementen voor wielertoeristen georganiseerd. Die lokken jaar na jaar meer volk, waardoor het in tijden van corona niet verstandig is om deze te laten doorgaan.

"We moeten met zijn allen maximaal trachten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en in te perken", zegt Golazo, samen met Flanders Classics organisator van de cyclo's.

De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen trok vorig jaar 16.000 sportievelingen uit binnen- en buitenland, maar dat evenement gaat nu dus niet door.

"Voor alle loop- en wandelevenemten vanaf nu tot en met 19 april wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum later dit jaar gezocht, in overleg met de diverse overheden en partners."

Over de wielerwedstrijden voor de profs zelf werd nog geen beslissing genomen. "We wachten het advies af van de autoriteiten", laat Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, weten.