Rangers-Leverkusen vanavond? Het loont zeker de moeite om te kijken!

1. Kijken naar Ianis Hagi

Zo konden de fans van de Rangers in de vorige ronde smullen van een prettige ommekeer tegen Braga. De Schotten keken in eigen huis tijdens de return tegen een 0-2-achterstand aan, maar Ianis Hagi legde met twee doelpunten de basis voor een 3-2-overwinning en kwalificatie voor de 1/8e finales.

De 2 treffers van Hagi tegen Braga:

2. Kijken naar Leon Bailey

Zo incasseerde de Jamaicaan half december een tweede rode kaart in amper 6 weken, nadat hij een tegenstander in zijn gezicht geslagen had. Zijn ploegmaats eisten excuses.

De klap van Bailey:

Bailey laat zich ook nog altijd graag met dure spullen opmerken:

Wist u dat...?

Live op Sporza, met commentaar van Joos

Bekijk het duel tussen de Rangers en Leverkusen vanavond live op Canvas. Door de verwikkelingen rond het coronavirus zou de uitzending wat later kunnen beginnen dan gepland (20.35u). Hier kunt u de actie bekijken in onze livestream. Onze commentator in Glasgow is Filip Joos.