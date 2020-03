Olympische vlam aangestoken tijdens "corona-veilige" ceremonie in Olympia

De ceremonie in Olympia had een groots spektakel moeten worden, maar door de coronadreiging was het nu kleinschaliger opgevat. Griekse actrices, verkleed als priesteressen, gebruikten een spiegel om met behulp van de zon de toort in vlam te zetten aan de tempel van Hera.

De Griekse schutter Anna Korakaki had de eer om als eerste vrouw ooit de estafette met de toorts in gang te zetten. Die zal 7 dagen duren, waarna de fakkel letterlijk wordt overgedragen aan de organisatoren van de Spelen in Tokio.