KVK-topman Allijns: "Beëindig zondag de competitie, zonder play-offs"

Komende zondag vinden om 18u de laatste matchen in de reguliere competitie plaats. Na een onderbreking van twee weken (finale van de Croky Cup en interlandvoetbal) moeten begin april de play-offs van start gaan.

Voor Joseph Allijns hoeven die play-offs niet. Hij is er voorstander van dat de competitie na zondag afgesloten wordt.

"Zondag eindigt de reguliere competitie. Die laatste speeldag moet gespeeld worden. De kampioen en de daler zullen dan bekend zijn. Waarom moeten we daarna dan nog play-offs spelen, misschien dan nog achter gesloten deuren? Dat heeft totaal geen zin. Het gezond verstand moet primeren."

Eén belangrijke kanttekening: in de play-offs moet de kampioen aangewezen worden en woedt traditiegetrouw ook nog een felle strijd om de Europese tickets.

Allijns: "Waarom zou je op basis van een klassement na 30 wedstrijden niet kunnen overgaan tot de toekenning van die Europese tickets? In de ons omringende landen nemen ze maatregelen in het voetbal. Maar wij zijn blijkbaar weer slimmer dan al die andere landen."

"Ik weet niet wat er bij andere clubs leeft, dit is een statement van mezelf. De rest hoeft me niet te volgen, maar ik hoop alleen dat er vanaf morgen geen coronavirus meer is in België. Mijn vrouw is apothekeres, ik zie wat er allemaal gebeurt."

Is het vanuit het standpunt van KV Kortrijk niet logisch dat Allijns pleit voor een stopzetting van de competitie? POII is voor KVK toch alleen maar een blok aan het been.

"Kijk: ik ben er vanuit sportief oogpunt al lang voorstander van om geen play-offs meer te spelen. Dit zal ook nog wel op de vergadering van de Pro League komen, denk ik: een competitie met 20 ploegen, zonder play-offs."