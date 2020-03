Het beste uit Extra Time Koers: "Quintana is echt een rotzakske"

Er mag dan wel amper gekoerst worden door het coronavirus toch hadden Ruben Van Gucht en zijn gasten Jens Keukeleire, Sven Nys, Eddy Planckaert en Adrie van der Poel genoeg om over te praten in Extra Time Koers. Hier vind je de beste fragmenten.

Keukeleire: "Quintana is niet de braafste van het peloton"

Sam Bennett had afgelopen dinsdag in Parijs-Nice veel geluk dat hij niet uit koers werd genomen voor de forse duwen die hij aan Nairo Quintana gaf in de voorbereiding van de sprint. De hele tafel spreekt er schande over, maar Jens Keukeleire laat een andere geluid horen. "Quintana is zelf ook niet de braafste van het peloton. Hij durft zijn schouder ook wel eens te zetten. Hij is een echt rotzakske. Hij zal net ervoor wellicht iets misdaan hebben. Iemand de pas afgesneden of zo. Je moet hem niets leren."

"Merlier is een gevaarlijke klant voor Gent-Wevelgem"

Adrie van der Poel breekt een lans voor Tim Merlier, die hij een grote aanwinst noemt voor de Alpecin-Fenix-ploeg van zijn zoon Mathieu. "Maar Tim moet wel nog leren dat hij ofwel meteen mee moet zijn ofwel moet gokken op zijn sprint. Groenewegen en Jakobsen zie ik niet doen wat hij allemaal doet." Van der Poel ziet wel muziek in de carrière van Merlier. "In Kuurne was hij op de bergjes met de beste 20 mee. Dan ben je een gevaarlijke klant voor koersen als Wevelgem, dan kun je in de Vlaamse koersen een heel eind komen." Ook Jens Keukeleire raakte al onder de indruk van Merlier. "Hij was mij in Kuurne ook al opgevallen. Maar ik dacht ook: voor een sprinter kun je je best toch wat sparen."

Wie wint in de sprint: Van Aert, Van der Poel, Sagan of Van Avermaet?

Elke week legt Ruben zijn tafelleden ook een pittig dilemma voor. Deze week is het de vraag wie de sprint zou winnen als Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Peter Sagan en Greg Van Avermaet met zijn vieren naar de finish stormen na een klassieker. (Spoiler: het is Mathieu)

Kunst op Strava: wat probeerde Van der Poel uit te beelden?

Enkele fanatiekelingen hebben er een kunst van gemaakt om kunstige routes af te leveren op de wielerapp Strava. Ook Adrie van der Poel laadt al zijn routes op, maar is het toeval wat hij een paar dagen uittekende of niet?

Sammy Neyrinck op bezoek bij Jasper Philipsen in Spanje

Door het coronavirus hebben heel wat renners hun voorjaarsplannen moeten omgooien. In plaats van hier in Vlaanderen te koersen is Jasper Philipsen opnieuw naar Spanje getrokken om daar op hoogte te trainen. Hoe gaat hij om met de hele situatie?

Wie vervangt het snelst een achterwiel: Sven of Adrie?

Als afsluiter van de aflevering worden Sven Nys en Adrie van der Poel nog tegen elkaar uitgespeeld in een race om zo snel mogelijk een achterwiel te vervangen. Wie wint de razendspannende wedstrijd?