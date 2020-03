Eindigt competitie zonder play-offs? "Wachten hoe coronavirus zich ontwikkelt"

In de Champions League is deze week al gevoetbald zonder fans, maar in Valencia en Parijs daagden de supporters wel massaal op rond het stadion. Zulke risico's wil de Pro League niet lopen.

"We roepen onze fans op om hun ploeg thuis aan te moedigen en de richtlijnen van de overheid goed op te volgen", stelt Stijn Van Bever, woordvoerder van de vereniging voor profclubs.

"Zowel voor onze clubs als voor onze fans is het geen evidente beslissing om de laatste wedstrijden van de reguliere competitie of de finale van 1B in lege stadions af te werken, maar in de huidige maatschappelijke context moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Gezondheid en het maatschappelijke belang gaan in deze tijden vanzelfsprekend voor."