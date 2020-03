Burgemeesters Vlaamse Ardennen verbieden koersen op hun grondgebied

De Vlaamse Ardennen vormen het zwaartepunt van heel wat voorjaarskoersen. De burgemeesters van de politiezone Vlaamse Ardennen - Kluisbergen, Oudenaarde, Kruisem en Wortegem-Petegem - hebben donderdag in overleg beslist dat er al zeker tot en met 31 maart geen activiteiten kunnen plaatsvinden op het grondgebied van hun gemeentes.

Concreet betekent deze beslissing dat er al zeker een streep moet worden getrokken door Nokere Koerse. Achter de E3 Harelbeke staat nog een vraagteken. "Want die koers passeert slechts in onze gemeentes", zegt burgemeester Luc Vander Meeren van Wortegem-Petegem.

"We hadden een sterker signaal verwacht van de federale regering, maar die heeft de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de lokale besturen. Binnen onze politiezone hebben we met verschillende mensen overlegd en beslist om een strenge maatregel te nemen. We willen geen risico's nemen."