Burgemeester van Beveren schrapt wedstrijd tussen Waasland-Beveren en AA Gent

Waasland-Beveren versus AA Gent is de eerste (en voorlopig nog enige) wedstrijd in 1A die wordt uitgesteld.

Oorspronkelijk was beslist dat alle wedstrijden in 1A dit weekend achter gesloten deuren zouden plaatsvinden, maar de burgemeester van Beveren vindt dat er drastischer ingegrepen moet worden. Hij verbiedt de match tussen Waasland-Beveren en AA Gent. De match zal op een later moment gespeeld worden.

De Pro League bekijkt op dit moment of de laatste speeldag van de reguliere competitie deze zondag nog wel kan doorgaan. Alle matchen moeten volgens het reglement namelijk gelijktijdig plaatsvinden.



Waasland-Beveren is nog volop in strijd voor het behoud. Het staat 2 punten achter op de voorlaatste in de stand KV Oostende.