Alle sportactiviteiten in België tot en met 3 april worden geannuleerd

Flanders Classics: "Hier is begrip voor"

"De voorbije dagen is er heel veel overlegd met collega-organisatoren. Het algemeen overheersende gevoel was toch dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan koers op dit moment, ook al is dat niet altijd makkelijk om toe te geven", zegt Tomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics aan Sporza.



"Deze maatregelen werden al verwacht en er is begrip voor. Er is nu duidelijkheid en tot 3 april weten we nu waar we voor staan. Dat maakt het iets makkelijker werken. Nu zullen we in kaart brengen hoe het nu verder moet."



"Een latere datum? Het probleem is dat we niet weten tot wanneer er niet gekoerst zal mogen worden. Het is heel moeilijk in te schatten wanneer dat wel weer zal kunnen. Bovendien zijn er ook nog de Olympische Spelen deze zomer. Als ze daarmee gaan schuiven, wordt het allemaal nog wat onduidelijker."

"Op financieel vlak is dit natuurlijk een enorme aderlating. Dat is niet alleen voor ons zo, maar voor de hele economie. We zullen door die zure appel heen moeten en er volgend jaar weer met volle moed tegenaan gaan."

De Ronde van Vlaanderen (5 april) blijft voorlopig net buiten schot. "Het is heel vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Het kan heel misschien, maar we moeten ook realistisch zijn. We hebben een aantal scenario's voorbereid."