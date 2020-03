"JPL-matchen worden zondag zeker gespeeld, overwegen beroep tegen Beveren"

Van Bever: "Mogelijkheid via een artikel in het bondsreglement om een afwijking toe te staan"

"We behouden de andere 7 matchen zoals ze gepland waren", verduidelijkt Stijn Van Bever, de woordvoeder van de Pro League.

"Er is de mogelijkheid via een artikel in het bondsreglement om een afwijking toe te

staan. Op die manier kunnen de overige wedstrijden behouden blijven, ook al is het

reglementair bepaald dat de laatste 2 speeldagen van de reguliere competitie

op hetzelfde ogenblik moeten plaatsvinden."

"Deze zondag zullen er dus minstens 7 wedstrijden zijn. Minstens 7, want het kan nog altijd gebeuren dat die 8e match (Waasland-Beveren – AA Gent, red) ook gespeeld wordt."

"Wij overwegen om in beroep te gaan tegen de beslissing van de burgemeester van Beveren. We zijn nu aan het bestuderen op welke grond we dat kunnen doen."