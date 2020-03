"Geen koers zou vervelend zijn, maar het zou mooi zijn mocht het normale leven kunnen doorgaan"

Declercq: "Iedereen tast in het duister"

Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step): "We hopen dat de komende koersen kunnen doorgaan, maar deze onzekerheid is niet altijd even leuk. Of we dit in een bredere context kunnen plaatsen? Ja, natuurlijk. Ik ben geen expert, maar ik vrees een beetje dat vroeg of laat iedereen er mee te maken krijgt."

"Of we woensdag kunnen koersen in Nokere? We weten nog minder dan jullie, de media. Het is voor iedereen tasten in het duister. Leuk is anders, maar iedereen heeft er begrip voor. Het is misschien wel groter dan de koers. We mogen ook niet overslaan in blinde paniek. Het is belangrijk dat de volksgezondheid primeert."