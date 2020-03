"Als het moet, voetballen we komend weekend zonder publiek"

"Overleggen constant met de overheid"

Uit vrees voor het coronavirus vinden meer en meer voetbalmatchen in Europa zonder publiek plaats, maar in ons land is dat nog niet aan de orde. Zondag staat in de Jupiler Pro League de slotspeeldag van de reguliere competitie op de kalender, mét publiek.

"We nemen het coronavirus zeer ernstig en volgen de situatie op de voet", vertelt Peter Croonen, voorzitter van de Belgische profclubs, in een gesprek met Studio Brussel. "We overleggen constant met de overheid. Tot nu toe schat die in dat België niet op dezelfde curve zit als in andere landen."



"Wij laten in België de matchen wel spelen met publiek, maar wel met de aanbeveling om zo veel mogelijk risico's te vermijden. In Genk en in Sint-Truiden gaan we bijvoorbeeld geen drank of eten aanbieden. Supporters kunnen enkel naar de wedstrijd komen kijken in het stadion."



"Het is een evenwichtsoefening", geeft Croonen toe, "maar voetbalwedstrijden worden wel in de openlucht gespeeld."

En dus staat zondagavond de laatste speeldag in de reguliere competitie op het programma in de Jupiler Pro League. In 1B bikkelen Beerschot en OH Leuven zaterdag om de promotie.