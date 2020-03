Wilmots: "Spijt dat ik Jordan niet naar huis stuurde toen hij 10e keer te laat was"

Jordan Lukaku zegt wat hij denkt. In een interview vorige maand deed hij een opmerkelijk scherpe uithaal naar Marc Wilmots. Het EK in Frankrijk liep zoals we weten fout voor de Rode Duivels tegen Wales. "De ploeg was sterk, maar niemand wees ons de weg."

"Met de spelers die hij (Wilmots) had, zei hij gewoon: "Geef de bal maar aan Eden." Hij kon geen ploeg smeden en dat vind ik jammer. Maar dat doet niets af van het feit dat ik ook slecht was", stak Lukaku zijn hand ook een stukje in eigen boezem.



Wilmots ziet een veel grotere verantwoordelijkheid voor Jordan Lukaku. "Ik heb nagedacht over zijn woorden en wat me stoort, is dat hij het werk van een volledige trainersstaf in vraag stelt. Al die mensen worden in diskrediet gebracht."

"Als ik Jordan bezig hoor, heb ik maar van één ding spijt: dat ik hem niet naar huis heb gestuurd toen hij voor de tiende keer te laat was tijdens het EK. Zelfs zijn broer pakte hem erover aan."

"Ik heb het nagerekend: bij ons heeft hij, sinds de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal in maart 2016 tot aan die kwartfinale tegen Wales, in totaal negen theoretische wedstrijdbesprekingen meegemaakt. Zelf speelt hij al tien jaar als linksachter en met Vital Borkelmans zat er een gewezen linksachter bij de technische staf. En die jongen heeft dan het lef om te zeggen dat hij niet wist wat hij moest doen?"