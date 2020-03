Van Hooydonck vervangt Tirreno door Sierra Nevada: "Ontzettend jammer"

"Geen verschil voor onze kansen in de voorjaarsklassiekers"

De voorbereidingen van de renners zijn de afgelopen dagen goed door elkaar geschud. Geen Italiaanse koersen en ook Parijs-Nice lieten enkele teams (waaronder CCC) schieten. Nathan Van Hooydonck moest zijn programma dus omgooien.

"Wat ik nu doe? Ik zit hier met 5 andere ploegmaats (onder anderen Greg Van Avermaet, red) boven op de Sierra Nevada, op hoogtestage. Maar ik had veel liever in Italië gezeten", vertelt Van Hooydonck bij Radio 2 Antwerpen. "Het is een periode waarnaar ik heel erg uitkeek. Het is écht ontzettend jammer dat alles is afgelast."

Trainen of wedstrijdritme in de benen: is het verschil groot voor Van Hooydonck? "Nu moeten we ons op training zoveel mogelijk pijn proberen doen zoals we dat in de koers zelf zouden doen. Het wedstrijdritme wat proberen op te vangen, maar dat is natuurlijk niet zo evident."

Hypothekeert dit de kansen op winst van de ploeg in de voorjaarsklassiekers? "Ik denk dat de ideale voorbereiding toch Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico bevat. Maar ik denk niet dat het een verschil gaat maken of we echt zullen meestrijden in de klassiekers. Greg gelooft ook nog in zijn kansen."